10 сентября 2025 в 18:00

Выдержит ледяные дожди и морозы до -30°C! Зимует под снегом и всходит сама!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хризантема «Виена Пинк» — это нежный розовый закат в вашем осеннем саду! Её пушистые шаровидные соцветия нежно-розового оттенка напоминают кружевные помпоны и держатся на крепких стеблях, не боясь ни дождя, ни ветра. А её характер — настоящая стойкая оловянная солдатица!

Я сею эту хризантему под зиму, когда земля уже прихвачена первыми заморозками. Просто рассыпаю семена по поверхности, слегка припорашиваю землёй и забываю до весны. Холодная стратификация — то, что нужно для пробуждения. Весной она всходит дружными крепкими ростками, уже закалёнными и готовыми к любым испытаниям. «Виена Пинк» невероятно вынослива: она зимует без укрытия, выдерживает морозы до -30°C, растёт на любой почве, кроме заболоченной, и стойко переносит засуху. С каждым годом кусты становятся пышнее, а цветение — обильнее, превращая осенний сад в розовое облако. Посадите эту хризантему однажды — и она десятилетиями будет встречать осень фейерверком нежных красок!

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

