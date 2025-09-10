Суп с фрикадельками за 20 минут: для занятых мам и привередливых детей

Суп с фрикадельками — это идеальное блюдо для тех, кто ценит простоту и вкус. Ароматный прозрачный бульон с нежными мясными шариками, легкой кислинкой томата и свежестью зелени покорит даже самых привередливых едоков.

Для приготовления доведите до кипения 2 литра воды. Пока жидкость закипает, приготовьте фарш: смешайте 300 г любого мясного фарша, 1 небольшую измельченную луковицу, соль, перец и ваши любимые специи. Сформируйте небольшие фрикадельки. В кипящую жидкость опустите фрикадельки и варите 10 минут. Добавьте 2 нарезанные картофелины, 1 натертую на терке морковь и 1 ст. л. томатной пасты. Варите еще 10 минут до готовности картофеля. В конце добавьте мелко нарезанную зелень и лавровый лист. Дайте супу настояться под крышкой 5–7 минут — и можно подавать!

Этот самый простой суп, который готовится за 20 минут. Он требует минимальных усилий и всегда получается вкусным — идеально для занятых мам и привередливых детей.

