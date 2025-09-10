Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 15:01

Суп с фрикадельками за 20 минут: для занятых мам и привередливых детей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Суп с фрикадельками — это идеальное блюдо для тех, кто ценит простоту и вкус. Ароматный прозрачный бульон с нежными мясными шариками, легкой кислинкой томата и свежестью зелени покорит даже самых привередливых едоков.

Для приготовления доведите до кипения 2 литра воды. Пока жидкость закипает, приготовьте фарш: смешайте 300 г любого мясного фарша, 1 небольшую измельченную луковицу, соль, перец и ваши любимые специи. Сформируйте небольшие фрикадельки. В кипящую жидкость опустите фрикадельки и варите 10 минут. Добавьте 2 нарезанные картофелины, 1 натертую на терке морковь и 1 ст. л. томатной пасты. Варите еще 10 минут до готовности картофеля. В конце добавьте мелко нарезанную зелень и лавровый лист. Дайте супу настояться под крышкой 5–7 минут — и можно подавать!

Этот самый простой суп, который готовится за 20 минут. Он требует минимальных усилий и всегда получается вкусным — идеально для занятых мам и привередливых детей.

Ранее стало известно, как приготовить ароматные голубцы без хлопот! Завернул и отправил в духовку.

супы
обеды
рецепты
фрикадельки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пострадавший в драке с футболистом Смоловым высказался об уголовном деле
Смолова отправят в тюрьму? Как накажут футболиста за драку в кафе
В одной из стран Прибалтики загорелась станция разлива СПГ
В НАТО призвали остановить эскалацию после инцидента с БПЛА в Польше
Россиянам указали на одну особенность поддельных банковских приложений
Россиянин стал инвалидом после одного неверного движения на рыбалке
На Украине обнаружили любопытную деталь упавших в Польше беспилотников
В Госдуме раскрыли замысел создания «Альянса дронов» между Украиной и ЕС
Суд ЕС принял решение по иску Януковича о санкциях
Мужчина угнал грузовик из карьера, чтобы доехать к возлюбленной ночью
У близкого к Зеленскому бизнесмена нашли прослушивающее устройство
В Госдуме рассказали, что ждет семьи не поступивших в школы детей мигрантов
SHAMAN раскрыл, на что ему пришлось пойти ради «Интервидения»
Когда нечем платить: как законно получить отсрочку по кредиту
Российский бизнесмен добился отмены санкций в европейском суде
НАТО проводит оценку инцидента с дронами над Польшей
В ГД оценили вероятность разрешения кризиса во Франции при новом премьере
«Точка кипения»: экс-нардеп о последствиях женской мобилизации на Украине
Названа причина страшной болезни Маргариты Симоньян
Китайские компании резко увеличили расходы на рекламу в VK
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Три яблока и полстакана муки — через 30 минут едим сочный пирог
Общество

Три яблока и полстакана муки — через 30 минут едим сочный пирог

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.