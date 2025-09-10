Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Не еда, а телепорт в Азию — готовим корейское кукси дома

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кукси — традиционное корейское блюдо, представляющее собой холодный суп с лапшой, овощными гарнирами и мясом, идеально подходящее для жаркой погоды. Это блюдо сочетает в себе освежающий бульон, разнообразные текстуры и яркие вкусы, создавая сложную гармонию. Несмотря на кажущуюся сложность, кукси достаточно просто приготовить дома, собрав все компоненты отдельно.

300 г капусты, 300 г моркови и 300 г огурцов нарезают соломкой, пересыпают солью и оставляют на час. 500 г мяса маринуют в соевом соусе с чесноком, обжаривают до готовности. Из 5 яиц с куркумой жарят тонкий блин, который нарезают полосками. Для бульона смешивают 300 мл холодной воды, 50 мл соевого соуса, рубленую зелень, уксус и сахар по вкусу. Пшеничную лапшу отваривают согласно инструкции, охлаждают.

Все компоненты подают отдельно, чтобы каждый мог собрать свою порцию.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

мясо
