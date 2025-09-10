Рагу с мясными шариками и сезонными овощами: простой рецепт вкусной еды

Рагу с мясными шариками и сезонными овощами: простой рецепт вкусной еды

Рагу с мясными шариками и сезонными овощами: простой рецепт вкусной еды! Сочное, насыщенное и невероятно вкусное рагу, которое объединяет лучшие дары лета. Идеально подходит для семейного ужина — сытно, полезно и просто готовится. Аромат свежей зелени и томатов сделает это блюдо вашим фаворитом.

Ингредиенты

Баклажаны — 2 шт.

Картофель — 4-5 шт.

Помидоры — 3-4 шт.

Лук репчатый — 2 головки

Перец болгарский — 2 шт.

Фарш мясной — 400 г

Томатная паста — 1 ст. л.

Чеснок — 3-4 зубчика

Зелень свежая (петрушка, укроп, кинза) — 1 пучок

Масло растительное — для жарки

Соль — по вкусу

Специи — по вкусу

Приготовление:

Картофель нарезаем крупными кубиками и обжариваем на растительном масле до румяности, затем выкладываем в отдельную тарелку. Баклажаны нарезаем средними кусочками, обжариваем с двух сторон и также убираем. Формируем из фарша небольшие котлетки, обжариваем до готовности и отставляем в сторону. В той же жаровне обжариваем нарезанный лук до золотистости, добавляем болгарский перец соломкой и готовим 2 минуты. Добавляем нарезанные помидоры, томатную пасту, соль и специи, тушим под крышкой 5 минут. Возвращаем в жаровню котлеты, картофель и баклажаны, аккуратно перемешиваем и тушим на медленном огне 20-25 минут под закрытой крышкой. За 2 минуты до готовности добавляем измельченный чеснок и рубленую зелень.

Совет: для пикантности добавьте щепотку паприки или хмели-сунели. Подавайте рагу горячим, посыпав свежей зеленью и с ломтиком хлеба.

Ранее мы готовили хрустящие баклажаны в кисло-сладком соусе. Можно есть постоянно и не надоест!