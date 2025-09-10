Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 12:00

Рагу с мясными шариками и сезонными овощами: простой рецепт вкусной еды

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рагу с мясными шариками и сезонными овощами: простой рецепт вкусной еды! Сочное, насыщенное и невероятно вкусное рагу, которое объединяет лучшие дары лета. Идеально подходит для семейного ужина — сытно, полезно и просто готовится. Аромат свежей зелени и томатов сделает это блюдо вашим фаворитом.

Ингредиенты

  • Баклажаны — 2 шт.
  • Картофель — 4-5 шт.
  • Помидоры — 3-4 шт.
  • Лук репчатый — 2 головки
  • Перец болгарский — 2 шт.
  • Фарш мясной — 400 г
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Чеснок — 3-4 зубчика
  • Зелень свежая (петрушка, укроп, кинза) — 1 пучок
  • Масло растительное — для жарки
  • Соль — по вкусу
  • Специи — по вкусу

Приготовление:

  1. Картофель нарезаем крупными кубиками и обжариваем на растительном масле до румяности, затем выкладываем в отдельную тарелку. Баклажаны нарезаем средними кусочками, обжариваем с двух сторон и также убираем. Формируем из фарша небольшие котлетки, обжариваем до готовности и отставляем в сторону.
  2. В той же жаровне обжариваем нарезанный лук до золотистости, добавляем болгарский перец соломкой и готовим 2 минуты. Добавляем нарезанные помидоры, томатную пасту, соль и специи, тушим под крышкой 5 минут. Возвращаем в жаровню котлеты, картофель и баклажаны, аккуратно перемешиваем и тушим на медленном огне 20-25 минут под закрытой крышкой. За 2 минуты до готовности добавляем измельченный чеснок и рубленую зелень.

Совет: для пикантности добавьте щепотку паприки или хмели-сунели. Подавайте рагу горячим, посыпав свежей зеленью и с ломтиком хлеба.

Ранее мы готовили хрустящие баклажаны в кисло-сладком соусе. Можно есть постоянно и не надоест!

баклажаны
овощи
фарш
рагу
фрикадельки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
