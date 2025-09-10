Празднование Дня города в Москве
10 сентября 2025 в 15:16

Клецки ушли в прошлое — делаю воздушные ньокки из кабачка

Ньокки из кабачка — это легкая и нежная альтернатива традиционным картофельным клецкам, которая отличается особой воздушной текстурой. Сочетание кабачкового теста с сочными томатами черри и свежим базиликом создает гармоничный и свежий вкус. Это блюдо идеально подходит для легкого ужина и порадует тех, кто ищет низкокалорийные варианты итальянской кухни.

200-300 г кабачка нарезают и измельчают блендером до пюре. Добавляют муку в пропорции 1:1 к массе кабачка и соль по вкусу. Замешивают тесто, формируют колбаску и нарезают на небольшие клецки. Отваривают в кипящей подсоленной воде 6 минут до всплытия. 250 г томатов черри обжаривают на 1 ч. л. масла, добавляют отваренные ньокки и прогревают вместе. В конце посыпают свежим базиликом.

Подают сразу, при желании можно добавить тертый сыр.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные, и содержат всего 180 ккал на порцию.

