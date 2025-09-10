Россия предложила Польше совместно прояснить ситуацию с БПЛА В МИД России заявили о готовности участвовать в контактах с Польшей по БПЛА

Министерство иностранных дел России выразило готовность участвовать в прояснении ситуации с беспилотниками совместно с Польшей, говорится в заявлении ведомства. Как добавили в МИД, несмотря на очевидную необоснованность утверждений, звучащих из Варшавы, в интересах полного выяснения обстоятельств произошедшего, Министерство обороны России готово провести консультации с польским оборонным ведомством.

Несмотря на очевидную несостоятельность звучащих из Варшавы инсинуаций, в целях полного прояснения произошедшего для всех сторон, заинтересованных в предотвращении дальнейшего обострения ситуации, Министерство обороны Российской Федерации готово провести по данной теме консультации с Министерством обороны Республики Польша, — сказано в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны России опровергли утверждения Польши о якобы преднамеренном нарушении воздушного пространства республики российскими беспилотниками. Как говорится в заявлении МИД РФ, заявления Варшавы распространялись с целью дальнейшей эскалации украинского кризиса.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии сообщило об уничтожении нескольких БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны. В настоящее время проводятся поисковые операции для обнаружения сбитых объектов. В связи с этим инцидентом было временно закрыто воздушное пространство над частью территории Польши.