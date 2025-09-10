На ужин и на перекус: готовим сытный грибной пирог за полчаса

На ужин и на перекус: готовим сытный грибной пирог за полчаса

Грибной пирог с курицей и овощами — это сытное и сбалансированное блюдо, которое сочетает нежное тесто и ароматную начинку из натуральных ингредиентов. Использование цельнозерновой и кукурузной муки делает выпечку более полезной, сохраняя при этом прекрасный вкус. Этот пирог станет отличным вариантом как для семейного ужина, так и для полезного перекуса.

200 г вареного куриного филе разбирают на волокна. 300 г белых грибов мелко режут, обжаривают 15 минут. 200 г лука и 200 г моркови тушат до мягкости. Смешивают все компоненты начинки, добавляют 20 г зеленого лука. Для теста 3 яйца взбивают с 2 ст. л. йогурта и 30 мл масла. Добавляют 150 г цельнозерновой муки, 50 г кукурузной муки и 1 ч. л. разрыхлителя. Соединяют тесто с остывшей начинкой. Выпекают при 180°C 40-50 минут.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.