Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 15:03

На ужин и на перекус: готовим сытный грибной пирог за полчаса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Грибной пирог с курицей и овощами — это сытное и сбалансированное блюдо, которое сочетает нежное тесто и ароматную начинку из натуральных ингредиентов. Использование цельнозерновой и кукурузной муки делает выпечку более полезной, сохраняя при этом прекрасный вкус. Этот пирог станет отличным вариантом как для семейного ужина, так и для полезного перекуса.

200 г вареного куриного филе разбирают на волокна. 300 г белых грибов мелко режут, обжаривают 15 минут. 200 г лука и 200 г моркови тушат до мягкости. Смешивают все компоненты начинки, добавляют 20 г зеленого лука. Для теста 3 яйца взбивают с 2 ст. л. йогурта и 30 мл масла. Добавляют 150 г цельнозерновой муки, 50 г кукурузной муки и 1 ч. л. разрыхлителя. Соединяют тесто с остывшей начинкой. Выпекают при 180°C 40-50 минут.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

еда
рецепты
пироги
грибы
курица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смолова отправят в тюрьму? Как накажут футболиста за драку в кафе
В одной из стран Прибалтики загорелась станция разлива СПГ
В НАТО призвали остановить эскалацию после инцидента с БПЛА в Польше
Россиянам указали на одну особенность поддельных банковских приложений
Россиянин стал инвалидом после одного неверного движения на рыбалке
На Украине обнаружили любопытную деталь упавших в Польше беспилотников
В Госдуме раскрыли замысел создания «Альянса дронов» между Украиной и ЕС
Суд ЕС принял решение по иску Януковича о санкциях
Мужчина угнал грузовик из карьера, чтобы доехать к возлюбленной ночью
У близкого к Зеленскому бизнесмена нашли прослушивающее устройство
В Госдуме рассказали, что ждет семьи не поступивших в школы детей мигрантов
SHAMAN раскрыл, на что ему пришлось пойти ради «Интервидения»
Когда нечем платить: как законно получить отсрочку по кредиту
Российский бизнесмен добился отмены санкций в европейском суде
НАТО проводит оценку инцидента с дронами над Польшей
В ГД оценили вероятность разрешения кризиса во Франции при новом премьере
«Точка кипения»: экс-нардеп о последствиях женской мобилизации на Украине
Названа причина страшной болезни Маргариты Симоньян
Китайские компании резко увеличили расходы на рекламу в VK
Россиянин нашел в лесу тело военнослужащего
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Три яблока и полстакана муки — через 30 минут едим сочный пирог
Общество

Три яблока и полстакана муки — через 30 минут едим сочный пирог

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.