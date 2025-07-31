Арест редактора URA.RU продлили на два месяца В Екатеринбурге суд на два месяца продлил арест редактора URA.RU Аллаярова

Суд в Екатеринбурге продлил арест редактора URA.RU Дениса Аллаярова сроком на два месяца, информирует ТАСС. По данным источника, против журналиста завели дело за дачу взятки должностному лицу.

В связи с решением Ленинского районного суда Аллаяров пробудет в следственном изоляторе до 4 октября 2025 года. Правоохранители задержали троих сотрудников издания и провели обыски в редакции утром 5 июня.

Позднее в отношении редактора возбудили уголовное дело, а его коллег отпустили после допроса в качестве свидетелей. Причиной для оперативных действий могло быть задержание в 2025 году экс-полицейского, который, предположительно, передавал журналистам служебные сведения из ежедневной сводки.

Ранее Аллаярова арестовали до 4 августа по итогам заседания, которое прошло в закрытом режиме. Главреда URA.RU Диану Козлову при этом увезли на допрос в качестве свидетеля, а работа редакции встала на паузу.

В июле СК России возбудил уголовное дело против главного редактора телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Тихона Дзядко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Данные МВД показывают, что журналист уже находится в розыске.