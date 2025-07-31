В МИД Швеции назвали имя нового главы дипмиссии в Москве

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31 июля 2025 в 15:23

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Швеция назначила новым послом в России Кристину Юханнессон

Кристина Юханнессон Кристина Юханнессон Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Швеция назначила нового посла в России — им станет дипломат Кристина Юханнессон, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД королевства. Она приступит к работе осенью.

Правительство назначило Кристину Юханнессон послом в Москве, — говорится в сообщении.

Юханнессон представляла Швецию в Белоруссии, работала в посольстве в Москве, генконсульстве в Санкт-Петербурге и представительстве ЕС в Брюсселе. Сейчас она курирует направление Восточного партнерства в министерстве иностранных дел.

Ранее президент России Владимир Путин назначил Дениса Гончара новым послом России в Бельгии, сменив на этом посту Александра Токовинина. Гончар имеет многолетний дипломатический опыт, включая работу в ОБСЕ и США. С 2019 года он возглавлял Четвертый департамент стран СНГ МИД России.

До этого Путин подписал указ о назначении Георгия Михно послом в Польше, где он сменил Сергея Андреева, занимавшего эту должность с 2014 года. Михно ранее работал заместителем директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ.

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