29 марта 2026 в 00:20

В Дубае прогремел повторный взрыв на складе ВСУ

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Дубае повторно прогремел взрыв на складе украинских противодронных систем, сообщили в Telegram-канале SHOT. По информации источника, среди пострадавших могут быть двое граждан России, которые не выходят на связь с родственниками.

Отмечается, что второй мощный взрыв на складе произошел в тот же день что и первый. Других подробностей о случившемся нет.

Ранее сообщалось, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) отчитался об уничтожении в Дубае склада украинских противодронных систем. Как уточнил представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, в здании находился 21 гражданин Украины, их судьба неизвестна.

До этого Йемен официально вступил в войну с Израилем. Решение было принято в поддержку Ирана и союзных сил в регионе. Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что провели «первую военную операцию», применив баллистические ракеты.

Кроме того, стало известно, что израильский БПЛА атаковал жилой дом в районе Джнах в Бейруте. Звук взрыва от удара беспилотника был слышен в соседнем районе Мазраа. По словам очевидцев, на место ЧП прибыли кареты скорой помощи и военные машины.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Один из старейших работников СМИ в СССР и России умер в 91 год
Бил кувалдой, насиловал: как олигофрен на КрАЗе год кошмарил Подмосковье
В Белгородской области мужчина погиб от дрона ВСУ
Очевидцы сообщили о серии мощных взрывов над Брянском
Гражданская авиация России перешла на летнее расписание и новые маршруты
В Дубае прогремел повторный взрыв на складе ВСУ
Признание о матери, труп в авто, слова об СВО: где сейчас Гоша Куценко
Дети, деньги и документы: как правильно развестись. 10 советов от адвоката
В Ленинградской области несколько человек погибли при пожаре в жилом доме
Иран разрешил судам одной страны пройти через Ормузский пролив
Делегация РФ завершила визит в США и вылетела из Вашингтона
В аэропорту Волгограда прекратили все полеты
Суд вынес приговор хакерам из группировки Flint24
«Пострадали двое»: в Энергодаре сообщили о крупной атаке украинских БПЛА
Словакия вынесла решение по новому пакету санкций ЕС против России
Дмитриев высказался о ролике с избиением американца в украинском ТЦК
«Разбой и убийства»: в Харьковской области появились банды дезертиров ВСУ
Отказы в съемках, райдер, потеря миллионов: как живет Дмитрий Нагиев
В МИД РФ потребовали расследовать трагедию с журналистами в Ливане
В Махачкале эвакуировали более 100 автомобилей после наводнения
Дальше
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Налет БПЛА на Ярославль 28 марта: пострадавшие, разрушения, что известно
Россия

Налет БПЛА на Ярославль 28 марта: пострадавшие, разрушения, что известно

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
Общество

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

