В Дубае прогремел повторный взрыв на складе ВСУ SHOT: в Дубае произошел второй взрыв на складе украинских противодронных систем

В Дубае повторно прогремел взрыв на складе украинских противодронных систем, сообщили в Telegram-канале SHOT. По информации источника, среди пострадавших могут быть двое граждан России, которые не выходят на связь с родственниками.

Отмечается, что второй мощный взрыв на складе произошел в тот же день что и первый. Других подробностей о случившемся нет.

Ранее сообщалось, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) отчитался об уничтожении в Дубае склада украинских противодронных систем. Как уточнил представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, в здании находился 21 гражданин Украины, их судьба неизвестна.

До этого Йемен официально вступил в войну с Израилем. Решение было принято в поддержку Ирана и союзных сил в регионе. Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что провели «первую военную операцию», применив баллистические ракеты.

Кроме того, стало известно, что израильский БПЛА атаковал жилой дом в районе Джнах в Бейруте. Звук взрыва от удара беспилотника был слышен в соседнем районе Мазраа. По словам очевидцев, на место ЧП прибыли кареты скорой помощи и военные машины.