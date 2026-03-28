КСИР стер с лица земли склад украинских систем ПВО для Пентагона

КСИР заявил об уничтожении склада украинских противодронных систем в Дубае

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) отчитался об уничтожении в Дубае склада украинских противодронных систем, передает иранская гостелерадиокомпания. Как уточнил представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, в здании находился 21 гражданин Украины, их судьба неизвестна.

Уничтожен склад украинских систем противодействия беспилотникам, находившийся в Дубае для оказания помощи американской армии, где также находился 21 украинец, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Йемен официально вступил в войну с Израилем. Решение было принято в поддержку Ирана и союзных сил в регионе. Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что провели «первую военную операцию», применив баллистические ракеты.

До этого стало известно, что израильский БПЛА атаковал жилой дом в районе Джнах в Бейруте. Звук взрыва от удара беспилотника был слышен в соседнем районе Мазраа. По словам очевидцев, на место ЧП прибыли кареты скорой помощи и военные машины.