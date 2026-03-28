28 марта 2026 в 13:38

Одна страна официально вступила в войну Ирана с Израилем

Йемен официально вступил в войну на Ближнем Востоке

Фото: Mohammed Al-Wafi/XinHua/Global Look Press
Йемен официально вступил в войну с Израилем, передает CNN. Решение принято в поддержку Ирана и союзных сил в регионе. Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что провели «первую военную операцию».

Военные заявили, что при атаке применили баллистические ракеты. Они добавили, что операции будут продолжаться до тех пор, пока не прекратится «агрессия» на всех фронтах. Израильская армия отметила, что перехватила ракету, запущенную из Йемена рано утром в субботу, 28 марта.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что конфликт США и Ирана продлится еще от двух до четырех недель. По его словам, Вашингтон близок к началу «серьезных переговоров» с Тегераном.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи между тем отметил, что США не выполняют собственные дипломатические обязательства. Министр подчеркнул, что атаки на сталелитейные заводы, электростанции и гражданские ядерные объекты противоречат сроку для дипломатического решения, установленному американским президентом Дональдом Трампом.

Срочники и СВО, когда забирают на службу: круглогодичный призыв, детали
В Ozon рассказали о тенденциях покупок россиян в этом году
Иран заявил о разрушительных атаках на новые израильские объекты
В европейской стране военные жалуются на экономию
Мощные ливни оставили без света сотни тысяч жителей Дагестана
Оператор «Северного потока — 2» продлил действие товарного знака в России
Заммэра Челябинска обвинили в махинациях на 150 млн рублей
«Будет целовать мне задницу»: Трамп публично унизил саудовского принца
Пара петербургских пенсионеров напала с баллончиком на соседку
Рабочий разбился в шахте лифта во Владивостоке
«Окажем помощь»: глава Ярославской области обратился к пострадавшим от ВСУ
КСИР стер с лица земли склад украинских систем ПВО для Пентагона
Раскрыта судьба пропавшей в Сербии студентки из Подмосковья
ФСБ обнародовала кадры предотвращения теракта в Ставрополе
Житель Одессы открыл огонь и взорвал гранату на одной из улиц города
Гибель ребенка, ликвидация агента Киева: как ВСУ атакуют Россию 27 марта
Военкомы мобилизовали мужчину прямо в автобусе
Одна страна официально вступила в войну Ирана с Израилем
Удар дрона ВСУ лишил двух малышей матери
Свыше 70 БПЛА совершили налет на Белгородскую область
Дальше
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

