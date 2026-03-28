Одна страна официально вступила в войну Ирана с Израилем Йемен официально вступил в войну на Ближнем Востоке

Йемен официально вступил в войну с Израилем, передает CNN. Решение принято в поддержку Ирана и союзных сил в регионе. Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что провели «первую военную операцию».

Военные заявили, что при атаке применили баллистические ракеты. Они добавили, что операции будут продолжаться до тех пор, пока не прекратится «агрессия» на всех фронтах. Израильская армия отметила, что перехватила ракету, запущенную из Йемена рано утром в субботу, 28 марта.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что конфликт США и Ирана продлится еще от двух до четырех недель. По его словам, Вашингтон близок к началу «серьезных переговоров» с Тегераном.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи между тем отметил, что США не выполняют собственные дипломатические обязательства. Министр подчеркнул, что атаки на сталелитейные заводы, электростанции и гражданские ядерные объекты противоречат сроку для дипломатического решения, установленному американским президентом Дональдом Трампом.