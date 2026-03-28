28 марта 2026 в 12:05

Аракчи обвинил Трампа в том, что США не держат свое слово

Аракчи: удары по инфраструктуре Ирана противоречат дипломатическим усилиям США

Аббас Аракчи Аббас Аракчи Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Соединенные Штаты не выполняют собственные дипломатические обязательства, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсети X, комментируя удары Израиля по иранской инфраструктуре. По словам министра, атаки на сталелитейные заводы, электростанции и гражданские ядерные объекты противоречат продленному главой США Дональдом Трампом сроку для дипломатического решения, а Тегеран потребует высокую цену за действия Тель-Авива.

Израиль нанес удары по двум крупнейшим сталелитейным заводам Ирана, электростанции, гражданским ядерным объектам и другой инфраструктуре. Израиль утверждает, что действовал в координации с США. Атака противоречит продленному президентом США сроку для дипломатических усилий. Иран потребует очень высокую цену за преступления Израиля, — написал он.

Ранее Соединенные Штаты сообщили союзникам, что в ближайшее время не планируют проводить наземную операцию против Ирана. При этом источники напомнили, что президент США способен изменить свою позицию в любой момент.

Кроме того, Трамп заявил, что иранские военные нанесли удар по американскому авианосцу, атакуя его с 17 различных точек. По словам главы Белого дома, речь идет о крупнейшем в мире судне данного класса, однако его название политик не раскрыл. Президент также пояснил, что ночью истребители взлетали с палубы каждые 32 секунды, что указывало на крайне серьезную обстановку.

