28 марта 2026 в 23:53

В Ленинградской области несколько человек погибли при пожаре в жилом доме

СК РФ: в Ленобласти три человека погибли при пожаре в жилом доме

В Ленинградской области в садоводстве Тосненского района произошел пожар, в котором погибли три человека, сообщили в пресс-службе регионального СК. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Следственные органы сообщили, что после ликвидации пожара в доме СНТ «Поляны» были обнаружены тела троих граждан с признаками термического воздействия.

Назначены судебно-медицинская и пожаротехническая экспертизы для выяснения всех обстоятельств. Следователи продолжают устанавливать причины происшествия и личности погибших.

Ранее в дагестанском городе Кизляре произошел крупный пожар в торговом центре. Возгорание началось в магазине одежды, расположенном на втором этаже. По предварительным данным, причиной стала неисправность электропроводки. Из окон здания вырывалось открытое пламя.

До этого губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали город Васильевку в Запорожской области. По его словам, вражеский БПЛА ударил по автозаправочной станции. В результате вспыхнули автомобили, ранены две женщины.

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Налет БПЛА на Ярославль 28 марта: пострадавшие, разрушения, что известно

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

