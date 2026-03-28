В Ленинградской области несколько человек погибли при пожаре в жилом доме СК РФ: в Ленобласти три человека погибли при пожаре в жилом доме

В Ленинградской области в садоводстве Тосненского района произошел пожар, в котором погибли три человека, сообщили в пресс-службе регионального СК. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Следственные органы сообщили, что после ликвидации пожара в доме СНТ «Поляны» были обнаружены тела троих граждан с признаками термического воздействия.

Назначены судебно-медицинская и пожаротехническая экспертизы для выяснения всех обстоятельств. Следователи продолжают устанавливать причины происшествия и личности погибших.

