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09 июня 2026 в 22:14

В Дагестане эвакуировали около 140 человек после пожара

Фото: Социальные сети
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Около 140 человек эвакуировали из жилых домов, расположенных рядом с местом возгорания магистрального газопровода в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщил ТАСС глава Кизилюрта Саид Маматханов. Меры были приняты для обеспечения безопасности жителей, проживающих в непосредственной близости от места происшествия.

Из 45 домовладений, расположенных недалеко от места происшествия, эвакуированы около 140 человек. Все они размещены по родственникам, — рассказал Маматханов.

Угрозы жилым домам от пожара, согласно предварительным данным, нет. На месте продолжаются локализация и ликвидация возгорания.

Ранее стало известно о трех взрывах на магистральном газопроводе в районе Кизилюрта в Дагестане. После ЧП возник пожар, к месту происшествия были направлены спасатели. По данным ведомства, газопровод был перекрыт на участке с 718-го по 661-й километр. Жертв и пострадавших нет, к ликвидации последствий привлечены 25 человек и семь единиц техники.

Мощный пожар возник в дагестанском Кизилюрте. Огонь вспыхнул на газораспределительной станции.

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