Дети, деньги и документы: как правильно развестись. 10 советов от адвоката

Развод — это не просто смена семейного статуса. Это емкое понятие, которое для большинства пар оборачивается комплексом сложнейших юридических и жизненных задач. Адвокат Виктория Шакина в интервью NEWS.ru дала 10 ценных советов будущим бывшим супругам, планирующим расторгнуть брак.

Совет 1 — попытка договориться миром

Если в семье есть несовершеннолетние дети, расторжение брака возможно только в суде. Однако и в этом случае оставшиеся вопросы, такие как раздел имущества, алименты, определение места жительства и порядка общения, лучше решить миром, заключив нотариальное соглашение или брачный договор.

Это сэкономит не только деньги, но и время, ведь судебные процессы зачастую длятся по несколько лет. Кроме того, только такой способ урегулирования отношений зачастую является точкой наивысшего удовлетворения интересов всех сторон, а также позволяет сохранить отношения на будущее, что особенно важно для детей.

Главное помнить, что «договориться на словах» — это самое опасное заблуждение. Все решения важно зафиксировать в брачном договоре или соглашении о разделе имущества.

Совет 2 — заранее обратитесь к юристу

Нужно заблаговременно сходить на консультацию к юристу, еще до подачи иска или заявления. Многие думают, что достаточно скачать образец иска из интернета, но это ловушка, в которой часто оказываются супруги в силу юридической неосведомленности. Развод — понятие многогранное, и ошибка, допущенная, например, на стадии расторжения брака, может сыграть существенную роль при разделе имущества и прочих вопросах.

Совет 3 — соберите все документы, включая копии и дубликаты

Подготовка начинается со сбора документов. Для расторжения брака потребуется оригинал свидетельства о его заключении. Если документа нет на руках — получите дубликаты в органах ЗАГСа (часто — через МФЦ). Подготовьте, в частности, копии свидетельств о рождении детей, а если осуществляете раздел имущества — выписки из Единого государственного реестра недвижимости на совместно нажитые объекты недвижимости.

Совет 4 — внесите в ЕГРН сведения о себе как собственнике

Если совместно нажитое имущество оформлено на имя только одного из супругов — обратитесь в Росреестр с заявлением «о внесении изменений в записи реестра прав». С собой возьмите паспорт, оригинал свидетельства о браке и сведения об объекте недвижимости. По результатам рассмотрения заявления и его удовлетворении будет выдана выписка из ЕГРН, где в графе «Правообладатель (правообладатели)» будут внесены ваши данные.

Совет 5 — запрет сделок без вашего участия

После получения выписки из ЕГРН с вашими данными подайте заявление «о внесении записи о невозможности регистрации права без личного участия правообладателя». Так вы сможете максимально обезопасить себя как собственника совместно нажитого имущества.

Совет 6 — отзыв всех доверенностей и согласия

В браке супруги нередко выдают друг другу доверенности на управление и распоряжение имуществом, а также нотариально заверенные согласия на совершение сделок. Необходимо отменить их все. Для этого обратитесь к нотариусу и подайте заявление. Это предотвратит ситуацию, когда супруг продаст квартиру или иное имущество по ранее полученному согласию.

Следует учитывать, что не все нотариусы единодушны в вопросе отзыва согласия на совершение сделки с недвижимым имуществом: некоторые отказывают в совершении этого действия, мотивируя тем, что такая возможность не предусмотрена. Вопреки этой позиции отзыв согласия допустим и должен производиться в той же форме, что и его выдача, причем сделать это нужно строго до момента заключения сделки. Если нотариус не готов отозвать согласие, то лично уведомите супруга, что возражаете против совершения сделки с имуществом.

Совет 7 — оценка ресурсов

Важно заранее сформировать финансовый источник, соответствующий уровню ваших потребностей после развода. Вместе с тем, если проживание с супругом в одной квартире невозможно (конфликты, угрозы), заранее позаботьтесь о новом месте жительства: снимите квартиру, договоритесь с друзьями, родственниками.

Совет 8 — максимум инфы об активах

Сделайте фото/копии/сканы всех документов:

Недвижимость: выписки ЕГРН, договоры купли-продажи, кредитные договоры, договоры ипотеки.

Автомобили: договоры купли-продажи, ПТС, СТС.

Неотделимые улучшения: чеки, квитанции (например, если осуществляли ремонт квартиры, находящейся в личной собственности второго супруга).

Оружие: разрешения, договоры, чеки, лицензии.

Предметы роскоши: шубы, ювелирные украшения, часы, картины — договоры и чеки, фото.

Иностранное имущество: все документы, подтверждающие приобретение или продажу.

Банковские счета: данные о вкладах, брокерских счетах, криптокошельках.

Обязательства: кредитные договоры, договоры займа.

Помните, если у вас на руках нет каких-то документов и вы не имеете возможности самостоятельно получить их, то можно истребовать их через суд. Для этого необходимо будет подтвердить основания к этому.

Совет 9 — информируйте юрлица

Если в состав совместно нажитого имущества входят доли в юридических лицах, направьте им и всем участникам письменное уведомление о необходимости воздержаться от принятия корпоративных решений, в результате которых размер доли супруга может быть каким-либо образом изменен, а также от внесения изменений в корпоративные документы организации. Это создаст доказательную базу, если супруг попытается, например, «размыть» свою долю в целях уменьшения имущественной массы, подлежащей разделу.

Совет 10 — готовьтесь к «детскому» вопросу

Лучший вариант решения «детского» вопроса — заключить нотариальное соглашение о месте жительства детей и порядке общения, а также об алиментах. Если супруг может скрывать доходы, то начните фиксировать доходы партнера и все расходы на ребенка: чеки на одежду, квитанции об оплате садика и кружков, договоры с репетиторами, медицинские чеки. Это поможет в суде обосновать необходимость алиментов в твердой денежной сумме, а не в процентах от «серой» зарплаты, чтобы сохранить ребенку прежний уровень жизни после расторжения брака.

Все важные обсуждения переводите в текстовый формат. Переписка станет доказательством в суде, если возникнет спор, кто чем занимался, сколько зарабатывал и на что тратил деньги.

