Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 марта 2026 в 23:27

Делегация РФ завершила визит в США и вылетела из Вашингтона

Делегация российских парламентариев завершила визит в США и вылетела из Вашингто

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Делегация российских парламентариев завершила визит в США и вылетела из столицы страны на борту специального отряда «Россия», сообщил ТАСС представитель Международного аэропорта имени Даллеса. Сообщается, что самолет может сделать промежуточную посадку в Нью-Йорке.

Депутаты прибыли в США по приглашению члена Палаты представителей Конгресса Анны Паулины Луны и провели переговоры с представителями обеих партий. Также они встретились с академическим сообществом для обсуждения вопросов сотрудничества.

Ранее член Госдумы Михаил Делягин заявил, что российская делегация в США получила от американских конгрессменов подарки — носки с портретом президента Дональда Трампа. Парламентарии также приняли в дар открытку, посвященную советско-американской космической программе «Союз — Аполлон».

Кроме того, в пресс-службе посольства России в Вашингтоне заявили, что визит российских парламентариев в Соединенные Штаты представляет собой важный этап на пути к восстановлению двусторонних отношений. В дипмиссии подчеркнули, что поездка имеет большое значение для возобновления межпарламентского диалога.

США
делегации
Вашингтон
авиарейсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Делегация РФ завершила визит в США и вылетела из Вашингтона
Дальше
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.