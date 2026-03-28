Делегация РФ завершила визит в США и вылетела из Вашингтона

Делегация РФ завершила визит в США и вылетела из Вашингтона Делегация российских парламентариев завершила визит в США и вылетела из Вашингто

Делегация российских парламентариев завершила визит в США и вылетела из столицы страны на борту специального отряда «Россия», сообщил ТАСС представитель Международного аэропорта имени Даллеса. Сообщается, что самолет может сделать промежуточную посадку в Нью-Йорке.

Депутаты прибыли в США по приглашению члена Палаты представителей Конгресса Анны Паулины Луны и провели переговоры с представителями обеих партий. Также они встретились с академическим сообществом для обсуждения вопросов сотрудничества.

Ранее член Госдумы Михаил Делягин заявил, что российская делегация в США получила от американских конгрессменов подарки — носки с портретом президента Дональда Трампа. Парламентарии также приняли в дар открытку, посвященную советско-американской космической программе «Союз — Аполлон».

Кроме того, в пресс-службе посольства России в Вашингтоне заявили, что визит российских парламентариев в Соединенные Штаты представляет собой важный этап на пути к восстановлению двусторонних отношений. В дипмиссии подчеркнули, что поездка имеет большое значение для возобновления межпарламентского диалога.