28 марта 2026 в 22:41

Дмитриев высказался о ролике с избиением американца в украинском ТЦК

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал видеоролик, на котором сотрудники украинского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) пытались мобилизовать мужчину, заявлявшего, что он американец. На записи в соцсети X видно, что мужчину избивают, а оператор, также говорящий на английском, требует остановить нападение.

Дмитриев отметил, что видео демонстрирует подходы к вербовке в украинскую армию, которые не освещаются традиционными СМИ, и подчеркнул, что американец испробовал их на себе. Он указал, что ролик был опубликован норвежским политологом Гленном Дизеном.

Глава РФПИ подчеркнул, что кадры показывают применение силы к гражданскому лицу, не представляющему угрозы. По его словам, ситуация вызывает обеспокоенность и привлекает внимание международного сообщества.

Ранее сообщалось, что десятки украинских мужчин-беженцев сразу после депортации из США были мобилизованы в Вооруженные силы Украины и отправлены на передовую. Один из них, 28-летний Владимир Дудник, был перехвачен сотрудниками ТЦК практически в момент пересечения границы, после чего его направили прямо в учебное подразделение.

