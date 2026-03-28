Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 марта 2026 в 21:54

В Махачкале эвакуировали более 100 автомобилей после наводнения

В Махачкале эвакуировали более 100 автомобилей из подтопленных районов

Подтопленная улица в поселке Новый Хушет под Махачкалой Подтопленная улица в поселке Новый Хушет под Махачкалой Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

В Махачкале в связи с сильными дождями эвакуировали более 100 автомобилей с подтопленных улиц, сообщили в пресс-службе администрации города. Отмечается, что стихия также затронула жителей, которых начали выводить из опасных зон.

По состоянию на 20:30 мск, эвакуировано более 100 автомобилей с подтопленных участков, произведен спил 15 поваленных деревьев. К работам привлечено более 30 единиц специализированной техники и около 50 специалистов, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что более 80 жителей Махачкалы эвакуировали из-за подтопления после сильных дождей, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану. В отдельных районах уровень воды достигал 1,5 метра.

Кроме того, наводнение в Дагестане произошло после сильных ливней, в регионе нарушена работа инфраструктуры. Наиболее сложная ситуация сложилась в Махачкале, где без электричества остались более 60 тысяч человек. В Дербенте реки вышли из берегов, затопив дороги, а потоки воды на склонах переворачивали автомобили. В Хасавюрте в результате стихии разрушен железнодорожный мост.

Дагестан
Махачкала
наводнения
эвакуации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Средства ПВО сбили 26 украинских дронов за девять часов над регионами РФ
Стало известно, кого отправляют на передовую под Харьковом
Власти ФРГ назвали проблемы с железными дорогами угрозой демократии
«Начинает доходить»: Дмитриев прокомментировал энергетический кризис в ЕС
«Минздрав не видит»: пиво отказались возвращать на российские стадионы
В Тюмени две женщины пытались поджечь военкомат зажигательной смесью
На Западе раскрыли, как Нетаньяху унизил Зеленского
В Иране начали забирать 12-летних детей в армию
Потеря Константиновки, Лимана: ситуация на фронтах СВО вечером 28 марта
Рэпера-иноагента переобъявили в розыск
Силы ПВО отражают атаку ВСУ на Севастополь
Всплыл неприятный для Киева факт о главе Генштаба ВСУ
Корреспондент RT не смог сдержать слез из-за смерти журналистки в Ливане
Названо число пострадавших при атаках ВСУ в российском регионе
Ребенка смыло потопом прямо на улице в Махачкале
«Сгущаются грозовые тучи»: на Западе ужаснулись положению Киева
Вэнс указал на примерный срок окончания операции США в Иране
Самолет США ДРЛОиУ E-3 получил повреждения при ударе Ирана
В Вашингтоне начались протесты против политики Трампа
Дальше
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.