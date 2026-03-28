В Махачкале эвакуировали более 100 автомобилей после наводнения

В Махачкале в связи с сильными дождями эвакуировали более 100 автомобилей с подтопленных улиц, сообщили в пресс-службе администрации города. Отмечается, что стихия также затронула жителей, которых начали выводить из опасных зон.

По состоянию на 20:30 мск, эвакуировано более 100 автомобилей с подтопленных участков, произведен спил 15 поваленных деревьев. К работам привлечено более 30 единиц специализированной техники и около 50 специалистов, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что более 80 жителей Махачкалы эвакуировали из-за подтопления после сильных дождей, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану. В отдельных районах уровень воды достигал 1,5 метра.

Кроме того, наводнение в Дагестане произошло после сильных ливней, в регионе нарушена работа инфраструктуры. Наиболее сложная ситуация сложилась в Махачкале, где без электричества остались более 60 тысяч человек. В Дербенте реки вышли из берегов, затопив дороги, а потоки воды на склонах переворачивали автомобили. В Хасавюрте в результате стихии разрушен железнодорожный мост.