28 марта 2026 в 21:41

Власти ФРГ назвали проблемы с железными дорогами угрозой демократии

Министр ФРГ Шнидер: проблемы железных дорог могут стать угрозой для демократии

Поезда железнодорожного концерна Deutsche Bahn в Баварии Поезда железнодорожного концерна Deutsche Bahn в Баварии Фото: Ardan Fuessmann/IMAGO/Global Look Press
Министр транспорта Германии Патрик Шнидер заявил, что изношенная инфраструктура и постоянные задержки поездов концерна Deutsche Bahn могут подорвать доверие граждан к государству, передает Funke. Он подчеркнул, что проблемы железной дороги влияют на восприятие работы власти.

Шнидер отметил, что ситуация уже создает угрозу демократии, и предупредил, что нельзя допустить у людей мысли о том, что государство не справляется с обветшалыми мостами и опаздывающими поездами. Он добавил, что европейские чиновники могут ознакомиться с его заявлениями, чтобы понять масштаб проблемы.

Министр транспорта подчеркнул, что к 2029 году он планирует добиться прибытия 70% поездов дальнего следования точно по расписанию. В прошлом году, по данным источника, только 60% поездов опаздывали менее чем на шесть минут.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил: демократия в Европе умирает из-за политики Брюсселя и его вмешательства во внутренние дела других стран. Он добавил, что ЕС «напрямую вмешивается в национальные выборы», в том числе и финансово, как в случае с Венгрией.

Германия
министры
железные дороги
демократия
Власти ФРГ назвали проблемы с железными дорогами угрозой демократии
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
