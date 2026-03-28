28 марта 2026 в 23:16

Суд вынес приговор хакерам из группировки Flint24

Гарнизонный суд приговорил 26 участников хакерской группы Flint24 к 5–15 годам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гарнизонный военный суд вынес приговор 26 участникам хакерской группы Flint24, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Их признали виновными в создании организованного преступного сообщества и других преступлениях, связанными с электронными средствами.

За совершенные преступления суд назначил осужденным наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 15 лет со штрафами в размере от 1,15 млн рублей до 4,6 млн рублей, — сказано в сообщении.

Суд подчеркнул, что при вынесении приговора учитывались масштабы деятельности хакеров и ущерб, причиненный ими. При этом меры наказания направлены на предотвращение подобных преступлений в будущем и обеспечение общественной безопасности.

Ранее в СМИ появилась информация, что к кибератаке на внутреннюю компьютерную сеть ФБР могут быть причастны хакеры, связанные с китайским правительством. Во взломанной системе хранится информация о телефонных звонках и интернет-активности граждан, находящихся под наблюдением спецслужб.

До этого хакеры из группировки «Кибер Серп» заявили о взломе компьютера сотрудника украинского Forbes. В результате им удалось получить информацию о сотрудничестве издания со спецслужбами Украины. Также были добыты личные данные сотрудников украинских спецслужб. Среди них офицер связи СБУ Александр Радкевич, сотрудник СБУ Игорь Черняк и представитель Генштаба ВСУ Сергей Дьяченко.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран разрешил судам одной страны пройти через Ормузский пролив
Делегация РФ завершила визит в США и вылетела из Вашингтона
В аэропорту Волгограда прекратили все полеты
Суд вынес приговор хакерам из группировки Flint24
«Пострадали двое»: в Энергодар сообщили о крупной атаке украинских БПЛА
Словакия вынесла решение по новому пакет санкций ЕС против России
Дмитриев высказался о ролике с избиением американца в украинском ТЦК
«Разбой и убийства»: в Харьковской области появились банды дезертиров ВСУ
Отказы в съемках, райдер, потеря миллионов: как живет Дмитрий Нагиев
В МИД РФ потребовали расследовать трагедию с журналистами в Ливане
В Махачкале эвакуировали более 100 автомобилей после наводнения
Средства ПВО сбили 26 украинских дронов за девять часов над регионами РФ
Стало известно, кого отправляют на передовую под Харьковом
Власти ФРГ назвали проблемы с железными дорогами угрозой демократии
«Начинает доходить»: Дмитриев прокомментировал энергетический кризис в ЕС
«Минздрав не видит»: пиво отказались возвращать на российские стадионы
В Тюмени две женщины пытались поджечь военкомат зажигательной смесью
На Западе раскрыли, как Нетаньяху унизил Зеленского
В Иране начали забирать 12-летних детей в армию
Потеря Константиновки, Лимана: ситуация на фронтах СВО вечером 28 марта
Дальше
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

