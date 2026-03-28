Суд вынес приговор хакерам из группировки Flint24

Гарнизонный военный суд вынес приговор 26 участникам хакерской группы Flint24, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Их признали виновными в создании организованного преступного сообщества и других преступлениях, связанными с электронными средствами.

За совершенные преступления суд назначил осужденным наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 15 лет со штрафами в размере от 1,15 млн рублей до 4,6 млн рублей, — сказано в сообщении.

Суд подчеркнул, что при вынесении приговора учитывались масштабы деятельности хакеров и ущерб, причиненный ими. При этом меры наказания направлены на предотвращение подобных преступлений в будущем и обеспечение общественной безопасности.

