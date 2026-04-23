Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 11:12

Глава бундестага Клекнер попалась на удочку хакеров

Глава бундестага Клекнер стала жертвой хакерской атаки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Председатель бундестага Юлия Клекнер стала жертвой кибератаки, сообщает Der Spiegel. Мошенники взломали мессенджер на ее телефоне при помощи метода фишинга.

Отмечается, что Клекнер состояла в групповом чате с членами совета Христианско-демократического союза Германии (ХДС). Также в нем числился канцлер Фридрих Мерц, однако на его телефоне не было обнаружено признаков взлома.

Ранее хакеры воспользовались выложенным в открытый доступ кодом неисправленной уязвимости Windows для атаки как минимум на одну организацию. Эксплойт опубликовал исследователь безопасности под псевдонимом Chaotic Eclipse, после того как Microsoft не отреагировала на его сообщение.

Также сообщалось, что в период с сентября 2024 года по март 2026-го хакеры взломали не менее 284 электронных почтовых ящиков чиновников стран НАТО и Украины. В сообществе британских и американских исследователей киберугроз Ctrl-Alt-Intel отметили, что злоумышленники случайно оставили открытым доступ к данным, среди которых оказались тысячи электронных писем.

Европа
Германия
Фридрих Мерц
хакеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и закон»
Водитель каршеринга сбил пешеходов при попытке уйти от погони
Экс-министр обороны Грузии получил срок за махинации с МРТ-аппаратом
Компанию семьи «королевы марафонов» признали банкротом
Турецкий банк начал блокировать россиянам доступ к своему приложению
Россиянин заработал почти 5 млн рублей благодаря «Интеру»
Гладков раскрыл последствия новых ударов ВСУ по Белгородской области
«Скорбный час»: Белоусов выразил соболезнования родным Пиманова
«Мне по фигу»: Тимати отреагировал на включение в санкционный список ЕС
Лукашенко проинспектировал посевную с вертолета
Иранский посол назвал число жертв атак США и Израиля
Посол Ирана раскрыл число атакованных США и Израилем гражданских объектов
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.