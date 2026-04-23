Глава бундестага Клекнер попалась на удочку хакеров

Председатель бундестага Юлия Клекнер стала жертвой кибератаки, сообщает Der Spiegel. Мошенники взломали мессенджер на ее телефоне при помощи метода фишинга.

Отмечается, что Клекнер состояла в групповом чате с членами совета Христианско-демократического союза Германии (ХДС). Также в нем числился канцлер Фридрих Мерц, однако на его телефоне не было обнаружено признаков взлома.

Ранее хакеры воспользовались выложенным в открытый доступ кодом неисправленной уязвимости Windows для атаки как минимум на одну организацию. Эксплойт опубликовал исследователь безопасности под псевдонимом Chaotic Eclipse, после того как Microsoft не отреагировала на его сообщение.

Также сообщалось, что в период с сентября 2024 года по март 2026-го хакеры взломали не менее 284 электронных почтовых ящиков чиновников стран НАТО и Украины. В сообществе британских и американских исследователей киберугроз Ctrl-Alt-Intel отметили, что злоумышленники случайно оставили открытым доступ к данным, среди которых оказались тысячи электронных писем.