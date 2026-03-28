В Иране начали забирать 12-летних детей в армию В Иране снизили призывной возраст до 12 лет

Власти Ирана приняли решение снизить минимальный возраст призыва до 12 лет и призвали подростков вступать в армию, передает Al Arabia. Согласно источнику, несовершеннолетних планируют привлекать к разведке, патрулированию и работе на КПП.

Отмечается, что подростков также могут задействовать в обслуживании регулярных войск, включая приготовление пищи и уход за ранеными. Отмечается, что подобные меры противоречат международным обязательствам страны по невовлечению несовершеннолетних в военные действия.

Ранее в Министерстве просвещения Ирана сообщили, что жертвами ударов США и Израиля стали порядка 170 школьников и преподавателей. Наиболее трагические последствия зафиксированы в начальной школе для девочек в Минабе, где погибло свыше 160 человек.

До этого Йемен официально вступил в войну с Израилем. Решение принято в поддержку Ирана и союзных сил в регионе. Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что провели «первую военную операцию».

Кроме того, американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что конфликт США и Ирана продлится еще от двух до четырех недель. По его словам, Вашингтон близок к началу «серьезных переговоров» с Тегераном.