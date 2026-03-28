Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 марта 2026 в 21:09

В Иране начали забирать 12-летних детей в армию

В Иране снизили призывной возраст до 12 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Власти Ирана приняли решение снизить минимальный возраст призыва до 12 лет и призвали подростков вступать в армию, передает Al Arabia. Согласно источнику, несовершеннолетних планируют привлекать к разведке, патрулированию и работе на КПП.

Отмечается, что подростков также могут задействовать в обслуживании регулярных войск, включая приготовление пищи и уход за ранеными. Отмечается, что подобные меры противоречат международным обязательствам страны по невовлечению несовершеннолетних в военные действия.

Ранее в Министерстве просвещения Ирана сообщили, что жертвами ударов США и Израиля стали порядка 170 школьников и преподавателей. Наиболее трагические последствия зафиксированы в начальной школе для девочек в Минабе, где погибло свыше 160 человек.

До этого Йемен официально вступил в войну с Израилем. Решение принято в поддержку Ирана и союзных сил в регионе. Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что провели «первую военную операцию».

Кроме того, американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что конфликт США и Ирана продлится еще от двух до четырех недель. По его словам, Вашингтон близок к началу «серьезных переговоров» с Тегераном.

призывники
Иран
дети
армия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Махачкале эвакуировали более 100 автомобилей после наводнения
Средства ПВО сбили 26 украинских дронов за девять часов над регионами РФ
Стало известно, кого отправляют на передовую под Харьковом
Власти ФРГ назвали проблемы с железными дорогами угрозой демократии
«Начинает доходить»: Дмитриев прокомментировал энергетический кризис в ЕС
«Минздрав не видит»: пиво отказались возвращать на российские стадионы
В Тюмени две женщины пытались поджечь военкомат зажигательной смесью
На Западе раскрыли, как Нетаньяху унизил Зеленского
В Иране начали забирать 12-летних детей в армию
Потеря Константиновки, Лимана: ситуация на фронтах СВО вечером 28 марта
Рэпера-иноагента переобъявили в розыск
Силы ПВО отражают атаку ВСУ на Севастополь
Всплыл неприятный для Киева факт о главе Генштаба ВСУ
Корреспондент RT не смог сдержать слез из-за смерти журналистки в Ливане
Названо число пострадавших при атаках ВСУ в российском регионе
Ребенка смыло потопом прямо на улице в Махачкале
«Сгущаются грозовые тучи»: на Западе ужаснулись положению Киева
Вэнс указал на примерный срок окончания операции США в Иране
Самолет США ДРЛОиУ E-3 получил повреждения при ударе Ирана
В Вашингтоне начались протесты против политики Трампа
Дальше
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.