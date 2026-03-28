28 марта 2026 в 23:23

В аэропорту Волгограда прекратили все полеты

Росавиация: в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Аэропорт Волгограда ввел временные ограничения на выпуск и прием воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации. По информации ведомства, решение принято для безопасности полетов.

Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что рост цен на авиабилеты на некоторых дальнемагистральных маршрутах между Азией и Европой с начала военной операции США и Израиля против Ирана составил 560%. Агентство Bloomberg проинформировало, что резкое подорожание произошло из-за продолжающихся боевых действий в зоне Персидского залива. Так, средняя стоимость авиабилетов на рейсы из Гонконга в лондонский аэропорт Хитроу выросла до $3318 (272,5 тыс. рублей).

До этого вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил, что потери туристической отрасли из-за конфликта на Ближнем Востоке составили около 30% от того объема, который был запланирован на весну 2026 года. По его словам, параллельно выросло число дополнительных рейсов в Египет, Таиланд, Вьетнам и на Мальдивы.

Иран разрешил судам одной страны пройти через Ормузский пролив
Делегация РФ завершила визит в США и вылетела из Вашингтона
Суд вынес приговор хакерам из группировки Flint24
«Пострадали двое»: в Энергодар сообщили о крупной атаке украинских БПЛА
Словакия вынесла решение по новому пакет санкций ЕС против России
Дмитриев высказался о ролике с избиением американца в украинском ТЦК
«Разбой и убийства»: в Харьковской области появились банды дезертиров ВСУ
Отказы в съемках, райдер, потеря миллионов: как живет Дмитрий Нагиев
В МИД РФ потребовали расследовать трагедию с журналистами в Ливане
В Махачкале эвакуировали более 100 автомобилей после наводнения
Средства ПВО сбили 26 украинских дронов за девять часов над регионами РФ
Стало известно, кого отправляют на передовую под Харьковом
Власти ФРГ назвали проблемы с железными дорогами угрозой демократии
«Начинает доходить»: Дмитриев прокомментировал энергетический кризис в ЕС
«Минздрав не видит»: пиво отказались возвращать на российские стадионы
В Тюмени две женщины пытались поджечь военкомат зажигательной смесью
На Западе раскрыли, как Нетаньяху унизил Зеленского
В Иране начали забирать 12-летних детей в армию
Потеря Константиновки, Лимана: ситуация на фронтах СВО вечером 28 марта
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

