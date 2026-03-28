В аэропорту Волгограда прекратили все полеты Росавиация: в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты

Аэропорт Волгограда ввел временные ограничения на выпуск и прием воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации. По информации ведомства, решение принято для безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что рост цен на авиабилеты на некоторых дальнемагистральных маршрутах между Азией и Европой с начала военной операции США и Израиля против Ирана составил 560%. Агентство Bloomberg проинформировало, что резкое подорожание произошло из-за продолжающихся боевых действий в зоне Персидского залива. Так, средняя стоимость авиабилетов на рейсы из Гонконга в лондонский аэропорт Хитроу выросла до $3318 (272,5 тыс. рублей).

До этого вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил, что потери туристической отрасли из-за конфликта на Ближнем Востоке составили около 30% от того объема, который был запланирован на весну 2026 года. По его словам, параллельно выросло число дополнительных рейсов в Египет, Таиланд, Вьетнам и на Мальдивы.