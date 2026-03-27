В Росавиации приняли решение о полетах над Израилем и Ираном Росавиация продлила запрет на полеты в Иран и Израиль до 17 апреля

Росавиация продлила до 17 апреля ограничения на полеты российских авиакомпаний в Иран и Израиль, а также на использование их воздушного пространства для транзитных перелетов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства. Запрет действует до 02:59 мск указанной даты.

Росавиация продлила действие рекомендаций (NOTAM) по использованию авиакомпаниями России воздушного пространства Израиля и Ирана, — говорится в сообщении.

Российским авиакомпаниям рекомендовали при полетах в страны Персидского залива использовать обходные маршруты через воздушное пространство других государств, соблюдая меры безопасности и учитывая рекомендации местных авиационных властей. В Росавиации подчеркнули, что такие меры направлены на снижение рисков при выполнении рейсов.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил, что потери туристической отрасли из-за конфликта на Ближнем Востоке составили около 30% от того объема, который был запланирован на весну 2026 года. По его словам, параллельно выросло число дополнительных рейсов в Египет, Таиланд, Вьетнам и на Мальдивы.