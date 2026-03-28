Отказы в съемках, райдер, потеря миллионов: как живет Дмитрий Нагиев

Актер Дмитрий Нагиев продолжает свою творческую деятельность. Что известно о его райдере и почему он может потерять много миллионов?

Что известно о райдере Нагиева

Актер Дмитрий Нагиев заявил, что, по его мнению, райдер артиста должен быть скромным. Он, отвечая на вопрос NEWS.ru, пояснил, что в его собственном райдере нет никакого виски 18-летней выдержки, как писали СМИ.

«Пишут, что я пью только виски 18-летней давности. Я не пью. И мне некуда это крикнуть, либо в зад своей собаки, либо на телевизор, что это не имеет ко мне никакого отношения. <...> У меня райдер, чтобы вы понимали, это бутерброд, полотенце, чай, кофе», — отметил он.

Также Нагиев добавил, что не общается с соседями. Поэтому слухи о каких-то разногласиях с соседями не соответствуют действительности, констатировал он.

Почему Нагиеву отказывают в съемках

Telegram-канал Mash написал, что Нагиеву отказывают в съемках в российских проектах из-за репутационных рисков. Так, по версии канала, артиста вычеркнули из фильма «Королек моей любви».

Mash сообщил, что на финальном этапе согласования актеров его кандидатура была исключена — создатели кинокартины решили не рисковать. Канал утверждает, что Нагиев фактически находится в негласном стоп-листе: у него нет новых проектов, а рекламные контракты в России были аннулированы.

Кто требовал признать Нагиева иноагентом, могут ли его включить в реестр

Депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев потребовал признать иностранным агентом Нагиева после скандальной речи на премьере фильма «Елки-12».

Гулиев пояснил, что Нагиев на премьере фильма сказал журналистам, что популярность картины связана с сюжетом о «мирной и счастливой жизни», так как сегодня «столько фильмов про войну, просто серость, грязь, сил уже нет». По словам депутата, к нему обращаются жители Курской области, возмущенные словами артиста.

Парламентарий напомнил, что актер много времени проводит за границей и не высказывался в поддержку СВО. Более того, в 2022 году, после начала спецоперации, Нагиев якобы критиковал власти РФ и разместил ролик, где бреет голову под песню «Поезд в огне». Гулиев настаивает на ограничении участия актера в проектах с бюджетным финансированием и предлагает рассмотреть возможность признания его иноагентом.

«Я не понимаю, как такие персонажи попадают на большой экран. Ничем не помогает стране, сбежал, как маленький ребенок, от проблем и ответственности и гавкает что-то с умным видом. Направил запросы в Минюст с просьбой признать этого уставшего деятеля иноагентом и в Минкульт, чтобы не допускали мученика к фильмам с государственным финансированием», — заявил депутат.

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал не делать поспешных выводов и дать Нагиеву шанс прояснить свою позицию. При этом он подчеркнул, что популярность артиста не дает ему «неприкосновенность».

Адвокат Александр Бенхин сообщил NEWS.ru, что Нагиева не могут признать иноагентом только за слова о военных фильмах.

«В законе четко сказано, что речь должна идти о финансировании из-за рубежа. В случае с Нагиевым, думаю, ничего ему не будет, потому что это слишком общее высказывание. Он не критикует СВО. Он в целом говорит о фильмах про войну. Мало ли, может, он имел в виду татаро-монгольское нашествие. Может, и про войну 1812 года он говорил. Поэтому слухи о признании его иноагентом обсуждать преждевременно», — сказал Бенхин.

