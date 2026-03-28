Силы ПВО отражают атаку ВСУ на Севастополь

В Севастополе силы противовоздушной обороны сбили две воздушные цели в ходе отражения атаки на город, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. Он призвал жителей города соблюдать осторожность и не оставаться на улицах.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито две воздушные цели в районе Балаклавского МО, — написал Развозжаев.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали сразу восемь муниципалитетов Белгородской области. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, силами ПВО уничтожен 71 беспилотник. В результате атаки в селе Маломихайловка погиб мирный житель, еще пятеро гражданских получили ранения.

До этого одноэтажный дом загорелся в Донецке в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника. Инцидент произошел в Петровском районе, сведений о возможных жертвах и пострадавших не поступало.

Кроме того, бойцы ВС РФ помогли двум мирным жителям, пострадавшим от удара украинского БПЛА по их машине на Сумском направлении. По автомобилю ударил дрон-камикадзе, установленный в засаде. Пожилой мужчина получил осколочные ранения, а девушка — легкую контузию.