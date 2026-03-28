Мобилизация в Харькове обернулась народным гневом против двери машины ТЦК

В Харькове местные жители выломали дверь микроавтобуса, который использовали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), чтобы освободить мобилизованного молодого человека, сообщает «Страна.ua». Судя по кадрам, за парня вступились как мужчины, так женщины.

Помимо этого, на видео запечатлено, как сотрудники ТЦК пытались отбиться от толпы. Все это время проезжающие водители сигналили военкомам.

Ранее сообщалось, что жительницы Украины все чаще обращаются с жалобами на незаконную постановку на воинский учет. По словам женщин, после этого их начинают разыскивать как уклонисток от мобилизации. На данный момент зафиксированы десятки подобных эпизодов в Харькове, Киеве и других населенных пунктах.

До этого в Одессе сотрудники ТЦК избили мужчину, а затем попытались скрыться. Они сдали назад и наехали на пожилую женщину. Местные жители попытались задержать работников военкомата, но те применили слезоточивый газ. На микроавтобусе ТЦК спереди и сзади были установлены разные регистрационные номера.