Сотрудники ТЦК «пустили в расход» пенсионерку в Одессе Сотрудники ТЦК избили мужчину и переехали пенсионерку в Одессе

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Одессе избили мужчину, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Затем они попытались скрыться и наехали задним ходом на пенсионерку.

По информации авторов, местные жители пытались задержать работников военкомата, однако последние применили газ. В канале уточнили, что на микроавтобусе ТЦК спереди и сзади были установлены разные номерные знаки.

Ранее работники ТЦК ворвались в ресторан и принудительно мобилизовали работников кухни. Группа мужчин с закрытыми лицами зашла в помещение и проигнорировала просьбу персонала предъявить документы.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военкомы начали привлекать женщин, представляющихся волонтерами, для принудительной мобилизации мужчин в Херсоне. По словам главы региона, они обходят жилые дома под предлогом раздачи гуманитарной помощи.

Также в одном из сел Волынской области местные жители перекрыли дорогу автомобилю, в котором находились сотрудники ТЦК. Таким образом были сорваны планы по проведению мобилизации в населенном пункте.