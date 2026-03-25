25 марта 2026 в 15:43

Сотрудники ТЦК «пустили в расход» пенсионерку в Одессе

Сотрудники ТЦК избили мужчину и переехали пенсионерку в Одессе

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Социальные сети
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Одессе избили мужчину, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Затем они попытались скрыться и наехали задним ходом на пенсионерку.

По информации авторов, местные жители пытались задержать работников военкомата, однако последние применили газ. В канале уточнили, что на микроавтобусе ТЦК спереди и сзади были установлены разные номерные знаки.

Ранее работники ТЦК ворвались в ресторан и принудительно мобилизовали работников кухни. Группа мужчин с закрытыми лицами зашла в помещение и проигнорировала просьбу персонала предъявить документы.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военкомы начали привлекать женщин, представляющихся волонтерами, для принудительной мобилизации мужчин в Херсоне. По словам главы региона, они обходят жилые дома под предлогом раздачи гуманитарной помощи.

Также в одном из сел Волынской области местные жители перекрыли дорогу автомобилю, в котором находились сотрудники ТЦК. Таким образом были сорваны планы по проведению мобилизации в населенном пункте.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
