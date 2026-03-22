22 марта 2026 в 18:47

Одесский ресторан лишился поваров из-за «людоловов»

Патруль ТЦК нагрянул в одесский ресторан и мобилизовал персонал

ТЦК Украины Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Одессе ворвались в ресторан и принудительно мобилизовали работников кухни, сообщает украинское издание «Страна.ua». Группа мужчин с закрытыми лицами зашла в помещение и проигнорировала просьбу персонала предъявить документы.

Патруль ТЦК в Одессе нагрянул на кухню одного из ресторанов и мобилизовал поваров, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военкомы начали привлекать женщин, представляющихся волонтерами, для принудительной мобилизации мужчин в Херсоне. По словам главы региона, они обходят жилые дома под предлогом раздачи гуманитарной помощи.

Кроме того, в Херсонской области сотрудники территориального центра комплектования пришли в частный дом для мобилизации местного жителя, но, не застав его дома, забрали у хозяйки гуся. Не желая возвращаться без добычи, военнослужащие проникли в птичник и изъяли первую попавшуюся птицу.

Также в одном из сел Волынской области местные жители перекрыли дорогу автомобилю, в котором находились сотрудники ТЦК. Таким образом были сорваны планы по проведению мобилизации в населенном пункте.

