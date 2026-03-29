Помощник повара засудил торговую сеть из-за скользкого пола и рыбы

В Курске помощник повара успешно завершил судебную тяжбу против сети гипермаркетов после инцидента на рабочем месте, сообщает Telegram-канал «112». Проходя мимо аквариума с живой рыбой, мужчина поскользнулся на расплескавшейся воде и получил серьезную травму колена.

После падения мужчина долгое время не мог приступить к своим обязанностям. Работодатель изначально отказался добровольно компенсировать кулинару понесенный ущерб, что вынудило мужчину обратиться с иском в суд. По итогам разбирательства курянин добился взыскания 13 900 рублей в качестве возмещения расходов на лечение. Кроме того, суд обязал компанию выплатить работнику еще 70 тыс. рублей за моральный вред.

В Челябинске суд обязал бывших любовников выплатить друг другу по 50 тыс. рублей за разрушенный роман. Пара тайно от супругов встречалась и рассекретила свои отношения, когда они разладились. Первой переписку с любовником переслала его жене брошенная девушка. После этого бывший возлюбленный переслал фотографии и сообщения любовницы ее мужу. Затем экс-возлюбленные потребовали друг с друга по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда.