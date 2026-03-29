Двое изменщиков устроили самый абсурдный суд в Челябинске

В Челябинске завершилось суд обязал бывших любовников выплатить друг другу по 50 тыс. рублей за разрушенный роман, сообщает Telegram-канал Baza. Пара тайно от супругов встречалась и рассекретила свои отношения, когда они разладились.

Первой переписку с любовником переслала его жене брошенная девушка. После этого бывший возлюбленный не остался в долгу и переслал фотографии и сообщения от бывшей любовницы ее мужу. После этого экс-возлюбленные потребовали друг с друга по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда.

Судебная тяжба прошла через несколько инстанций, раскрывая все новые подробности истории. Суд первой инстанции обязал девушку выплатить 50 тыс. рублей, так как она разгласила тайну измены в публичном месте, где ее могли услышать посторонние. Однако апелляция встала на сторону челябинки, выяснив, что мужчина демонстрировал их интимные фото не только ее супругу, но даже участковому и мировому судье.

Кассационный суд поставил точку в этом споре, признав вину обеих сторон равнозначной и оставив решение о взаимных выплатах в силе. В итоге каждый из участников конфликта должен выплатить оппоненту по 50 тыс. рублей, что фактически свело финансовый результат многомесячных судов к нулю.

