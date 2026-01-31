В Нью-Йорке пингвины не выдержали мороз и «сбежали» из аквариума

В Нью-Йорке из-за сильных морозов 20 южноафриканских черноногих пингвинов пришлось забрать с улицы в помещение, сообщает ABC News. Инцидент произошел в аквариуме Лонг-Айленда, когда температура опустилась до 30 градусов по Фаренгейту (–1,11 по Цельсию), что слишком холодно для таких птиц.

На опубликованных кадрах видно, как пингвины толпой выходят из уличного вольера и спускаются в помещение с более комфортной температурой.

