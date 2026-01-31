Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 16:19

В Нью-Йорке пингвины не выдержали мороз и «сбежали» из аквариума

В Нью-Йорке африканских пингвинов перевели в тепло из-за аномальных морозов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Нью-Йорке из-за сильных морозов 20 южноафриканских черноногих пингвинов пришлось забрать с улицы в помещение, сообщает ABC News. Инцидент произошел в аквариуме Лонг-Айленда, когда температура опустилась до 30 градусов по Фаренгейту (–1,11 по Цельсию), что слишком холодно для таких птиц.

На опубликованных кадрах видно, как пингвины толпой выходят из уличного вольера и спускаются в помещение с более комфортной температурой.

Ранее жители уральского города Ревда пожаловались на агрессивных бездомных свиней, которые пугают детей и воруют пакеты у прохожих. При этом, по словам горожан, часть людей проявляет к животным сочувствие. Общественник Сергей Калашников также заявил, что администрация имеет возможность решить проблему, но не проявляет активности.

До этого в московском районе Солнцево произошла массовая гибель домашних собак от рук догхантеров. За два дня погибли семь животных, еще одно попало в реанимацию, а во дворах были обнаружены отравленные приманки. По факту жестокого обращения с животными было возбуждено уголовное дело.

пингвины
морозы
Нью-Йорк
аквариумы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о новой уловке мошенников по «переплате» за ЖКХ
Лик премьера Италии обнаружили в древнейшей римской базилике
Политолог ответил, пойдет ли Трамп на вторжение в Иран
Суд арестовал замглавы института МЧС по подозрению во взяточничестве
Убит полковник ВСУ, возглавлявший испытательный полигон вооружения
Россия отменила запрет на экспорт бензина для производителей
Уроженка Москвы вырвала победу у первой ракетки мира
Крушение F-16 и критический удар по ВСУ: новости СВО к вечеру 31 января
Китай сделал Драко Малфоя символом Нового года
Дочь погибшего перевозчика дронов СБУ раскрыла подробности о его работе
В Нью-Йорке пингвины не выдержали мороз и «сбежали» из аквариума
В Госдуме оценили идею оценок за поведение школьников
В Крыму усомнились, что коллекция скифского золота на Украине в безопасности
Задушивший свою 18-летнюю девушку москвич явился в полицию
Россиянам предложили бесплатно узнать биологический возраст
Отказ от гражданства США, допинг-скандал, слезы отца: как живет Шарапова
Российский блогер насмерть разбился на мотоцикле в Таиланде
Обычный прыщ на лице вынудил россиянку лечь под нож
Российскому космонавту «открыли путь» на МКС
Министр энергетики Украины связал блэкаут с Румынией и Молдавией
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.