Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 19:50

В Москве массово начали гибнуть домашние собаки

Собаки в столичном районе Солнцево начали массово гибнуть от рук догхантеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Жители района Солнцево в Москве сообщили о массовой гибели домашних собак от рук догхантеров, передает Telegram-канал Baza. За два дня умерло семь животных, еще одно попало в реанимацию.

По информации канала, во дворах обнаружили подозрительные фрагменты мяса и следы вещества розового цвета. Местные жители предполагают, что яд мог быть рассыпан в местах, где гуляют собаки, таких как территория возле футбольного поля, скейт-парка и дорожки, ведущие к ним.

В домовых чатах некоторые пользователи пишут о том, что издевательства над животными будут продолжаться. Владельцы пострадавших животных подали заявление в правоохранительные органы. В результате было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве собака по кличке Альма отравилась крысиным ядом во время прогулки. Животное скончалось. Управляющая компания отказалась убирать разбросанный яд и заявила об отсутствии своей причастности к произошедшему. Теперь владельцы хотят, чтобы ситуация была взята под контроль, и другие питомцы и дети не пострадали.

Москва
смерти
животные
отравления
