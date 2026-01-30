Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 11:23

Корги умерла из-за отравления крысиным ядом на прогулке в Москве

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Москве во время прогулки корги отравилась крысиным ядом, сообщает 360.ru. Собака по кличке Альма скончалась из-за отравления.

Альма умерла в муках. Мы хотим, чтобы ее смерть не была напрасной. Чтобы в жилых комплексах Москвы навели порядок с использованием ядовитых веществ, — рассказала хозяйка питомца.

В управляющей компании заявили, что не имеют отношения к разбросанной отраве и отказались ее убирать. Женщина предполагает, что из-за яда на территории ЖК могут пострадать другие питомцы и даже дети. Владельцы уже написали заявление в полицию.

Ранее в московском ЖК «Мещерский лес» за сутки погибли семь собак. Собственники подозревают, что на территории орудуют догхантеры, также жильцы отмечают, что в ЖК есть соседи, негативно настроенные к питомцам.

Москва
собаки
смерти
яды
