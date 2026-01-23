Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 12:08

В московском ЖК за сутки погибли семь собак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В московском ЖК «Мещерский лес» за сутки погибли семь собак, сообщает 360.ru со ссылкой на слова местных жителей. Собственники подозревают, что на территории орудуют догхантеры.

Раскидали яд сначала возле сада и школы, куда ходит мой ребенок, посещает школу и играет в снегу. Опасность колоссальная не только для собак, но и для детей! После этих новостей мы боимся выходить гулять с собакой, благо у нас она маленькая и может дома на пеленку ходить, но все равно прогулки нужны. А тем, у кого большие собаки, как быть? Гулять на свой страх и риск?рассказала одна из жительниц.

Собственники отмечают, что в ЖК есть соседи, негативно настроенные к питомцам. Они регулярно высказывают недовольство при виде хозяев, гуляющих со своими собаками. Ветеринары отметили, что у всех погибших животных были одинаковые симптомы — неоднократная рвота, пена из пасти. Собаки впадали в обморочное состояние с судорогами. На данный момент написано два заявления в полицию.

Ранее сообщалось, что закоротивший фонарный столб ударил собаку током в центре Москвы. Питомцу потребовалась госпитализация.

