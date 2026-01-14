Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 18:50

Суд принял решение по ходатайству в деле балашихинского отравителя

Суд продлил содержание под стражей подозреваемого в отравлении близких Миссюры

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Артема Миссюры, подозреваемого в серии отравлений близких, на три месяца, передает «112». Молодой человек признал свою вину, выразил сожаление о содеянном, однако его показания содержат противоречия.

В ходе заседания Миссюра заявил, что его целью был не умысел убивать, а лишь причинение вреда здоровью отчима, с которым, по его словам, у него сложились напряженные отношения из-за постоянного психологического давления на него и его семью. По словам Миссюры, смерть его бабушки не была запланирована. Он утверждал, что хотел лишь добиться ее госпитализации, чтобы воспользоваться ситуацией и похитить ее драгоценности.

Смерть друга Константина от отравления он назвал случайностью, выдвинув версию о том, что яд мог быть подброшен недоброжелателями отчиму. Эта версия не согласуется с его предыдущими заявлениями о намерении навредить, но не убивать отчима.

Миссюра также рассказал об инциденте с бывшей девушкой Кристиной, которую он отравил в новогоднюю ночь, объясняя это желанием ограничить ее присутствие в своей жизни. После госпитализации девушки он, как утверждает следствие, незаконно оформил на ее имя кредиты и присвоил полученные средства.

Ранее стало известно, что Миссюра, предположительно, тестировал яд на своей девушке. По данным источника, свидетель узнал, как мужчина экспериментировал над возлюбленной в целях определения способа расправы с лучшим другом.

отравители
суды
уголовные дела
расследования
