В центре Москвы собаку ударило током от закоротившего столба

Закоротивший фонарный столб ударил собаку током в центре Москвы, сообщает 360.ru. Инцидент произошел на Дубининской улице.

Сообщается, что питомцу потребовалась госпитализация. По предварительным данным, причиной удара током стало повреждение асфальта.

О неисправности сообщили в соответствующие службы. Сейчас на месте работают сотрудники аварийной бригады «Мосводоканала».

