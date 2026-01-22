Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 12:54

В центре Москвы собаку ударило током от закоротившего столба

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Закоротивший фонарный столб ударил собаку током в центре Москвы, сообщает 360.ru. Инцидент произошел на Дубининской улице.

Сообщается, что питомцу потребовалась госпитализация. По предварительным данным, причиной удара током стало повреждение асфальта.

О неисправности сообщили в соответствующие службы. Сейчас на месте работают сотрудники аварийной бригады «Мосводоканала».

Ранее сообщалось, что бешеная лиса покусала мужчину и собаку в районе кафе «Отдых» под Уфой. Зверь сцепился со сторожевым псом — это заметил охранник и принялся разнимать животных. После схватки мужчина обнаружил на руках укусы, которые могла оставить как его собака, так и лиса. Ее отловили и отправили на карантин, через пару часов животное умерло.

Москва
собаки
травмы
происшествия
