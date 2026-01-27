Министр ВМС США выложил загадочное фото Трампа с пингвином у подлодки Министр ВМС США Фелан опубликовал фото Трампа с пингвином у подводной лодки

Глава военно-морских сил США Джон Фелан опубликовал в соцсети X изображение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа вместе с пингвином. На фотографии политик запечатлен на фоне атомной подводной лодки.

Пингвин знает: стальные корпуса, железная воля, золотой флот, — написал Фелан.

Ранее представители Секретной службы Соединенных Штатов заявили, что администрация Трампа не размещала живых пингвинов на территории Белого дома. Этот виртуальный образ стал использоваться на фоне обсуждения претензий Вашингтона на Гренландию.

До этого в соцсетях начали появляться созданные нейросетями мемы и коллажи по поводу введения Трампом пошлин против необитаемых островов Херд и Макдональд, населенных лишь пингвинами и морскими птицами. На одной из таких картинок хозяина Белого дома изобразили отчитывающим пингвина в воде.

Кроме того, французский министр-делегат Алис Рюфо заявила, что США ведут себя неподобающе для союзника по НАТО, особенно в контексте притязаний на Гренландию. Она также отметила, что американский президент Дональд Трамп неправильно оценил вклад европейских солдат в афганскую операцию, утверждая, что они не участвовали в боях на передовой.