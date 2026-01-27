Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 06:26

Министр ВМС США выложил загадочное фото Трампа с пингвином у подлодки

Министр ВМС США Фелан опубликовал фото Трампа с пингвином у подводной лодки

Фото: Raimund Linke/imagebroker.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Глава военно-морских сил США Джон Фелан опубликовал в соцсети X изображение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа вместе с пингвином. На фотографии политик запечатлен на фоне атомной подводной лодки.

Пингвин знает: стальные корпуса, железная воля, золотой флот, — написал Фелан.

Ранее представители Секретной службы Соединенных Штатов заявили, что администрация Трампа не размещала живых пингвинов на территории Белого дома. Этот виртуальный образ стал использоваться на фоне обсуждения претензий Вашингтона на Гренландию.

До этого в соцсетях начали появляться созданные нейросетями мемы и коллажи по поводу введения Трампом пошлин против необитаемых островов Херд и Макдональд, населенных лишь пингвинами и морскими птицами. На одной из таких картинок хозяина Белого дома изобразили отчитывающим пингвина в воде.

Кроме того, французский министр-делегат Алис Рюфо заявила, что США ведут себя неподобающе для союзника по НАТО, особенно в контексте притязаний на Гренландию. Она также отметила, что американский президент Дональд Трамп неправильно оценил вклад европейских солдат в афганскую операцию, утверждая, что они не участвовали в боях на передовой.

Дональд Трамп
США
фотографии
пингвины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что ели в блокадном Ленинграде, кроме хлеба: рацион и воспоминания выживших
Майнеры и дата-центры в России резко нарастили аппетит к электричеству
Врач ответил, какой тревожный сигнал может подавать продолжительная икота
Канада проследит за открытием консульства в Гренландии
ВСУ уничтожили сослуживцев при атаке дома с пенсионерами в Ямполе
«Неожиданная находка»: назван продукт, способный быстро спасти от стресса
Министр ВМС США выложил загадочное фото Трампа с пингвином у подлодки
Земля для рассады: три компонента для богатого урожая
Украинский контрразведчик сдался в плен ВС России
Дипломат высказался о претензиях Эстонии на Печорский район
Турагент объяснила, что делать в случае овербукинга в отеле
Зачистка ДНР и разгром опорников ВСУ: успехи ВС РФ к утру 27 января
В украинском городе прогремели взрывы
Минздрав ввел новый стандарт лечения гриппа
Операция по спасению: как эвакуировали Эрмитаж в Свердловск
Россиянам рассказали, когда ремонт может обернуться штрафом или тюрьмой
Россия поставила точку в переговорах о границе с Эстонией
В России обдумывают вопрос введения маркировки готовой еды
К чему снится рыбалка: удача или предупреждение?
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 января
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.