26 января 2026 в 04:36

В США опровергли слухи об одном животном в Белом доме

Секретная служба США опровергла слухи о пингвинах на территории Белого дома

Белый дом Белый дом Фото: Keegan Barber/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Администрация президента США Дональда Трампа не размещала живых пингвинов на территории Белого дома, заявили представители Секретной службы Соединенных Штатов в соцсети X. Этот виртуальный образ стал использоваться на фоне обсуждения претензий Вашингтона на Гренландию.

Нет, не было, — сказано в публикации.

Ранее французский министр-делегат Алис Рюфо заявила, что США ведут себя неподобающе для союзника по НАТО, особенно в контексте притязаний на Гренландию. Она также отметила, что американский президент Дональд Трамп неправильно оценил вклад европейских солдат в афганскую операцию, утверждая, что они не участвовали в боях на передовой.

До этого председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил: Гренландия может быть разделена на американскую и датскую части в результате соглашения. Так он прокомментировал статью The New York Times о «победе» Дональда Трампа в Давосе.

Кроме того, британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что европейские лидеры могли обменять Гренландию на гарантии безопасности США для Украины. По его словам, речь идет о некоем тайном договоре.

пингвины
Белый дом
США
Гренландия
