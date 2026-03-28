28 марта 2026 в 16:28

Помощник главы ДНР рассказал, когда впервые подрался с националистами

Кимаковский рассказал, как в семь лет его избили украинцы за русскую песню

Игорь Кимаковский Игорь Кимаковский Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Помощник главы ДНР Игорь Кимаковский в интервью информационной службе «Вести» рассказал, что впервые столкнулся с агрессией со стороны украинских националистов в семилетнем возрасте после исполнения песни на русском языке. Инцидент произошел в 1979 году на свадьбе, где будущий советник главы республики спел «Миллион роз» Аллы Пугачевой.

Только отошел от микрофона, и меня отметелили семь украинских ребят. <...> То есть меня избили за то, что я на Западной Украине спел песню на русском языке, — рассказал он.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что в Белом Колодезе Харьковской области националист из 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в состоянии опьянения застрелил троих сослуживцев. По данным собеседника, происшествие случилось еще в январе.

Кроме того, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в западных странах, в частности в Канаде, продолжаются попытки возвеличить украинских нацистов. По словам дипломата, после завершения Великой Отечественной войны уже не осталось преград для распространения «бандеровской пропаганды».

Иран бьет все больнее. США едва не лишились флагмана флота: что случилось?
Большунов показал, почему его называют одним из лучших лыжников
Американист оценил вероятность выхода США из переговоров по Украине
Ветерана увезли в реанимацию из-за рухнувшей на нее глыбы льда
В Дагестане развернули оперштабы в связи с наводнениями
«Много повреждений»: Зеленский сделал признание после ударов по Одессе
Симоньян выразила соболезнования в связи с гибелью журналистов в Ливане
Уровень воды вырастет почти на метр в реках российского региона
Жуткое нападение ВСУ отправило двух мирных жителей в больницу
Дымящаяся воронка вместо Киева, дроны-LEGO: новости СВО к вечеру 28 марта
В Европе угнали грузовик с 12 тоннами батончиков KitKat
Во Франции предотвратили нападение на американский банк
Политолог назвал роковое последствие начала войны Йемена против Израиля
Лунная миссия США может накрыться «медным тазом»
В Дагестане пошли на серьезные меры из-за сильных осадков
Ситуация в Дубае 28 марта: КСИР атакует солдат ВСУ, союзник поможет Ирану
Горбатый кит второй раз застрял на мелководье
ЦАХАЛ подтвердила убийство журналистки, сотрудничавшей с «Известиями»
Израильский дрон убил двух журналистов на юге Ливана
Замглавы администрации Сочи обменял город на личную выгоду
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

