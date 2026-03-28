Помощник главы ДНР рассказал, когда впервые подрался с националистами Кимаковский рассказал, как в семь лет его избили украинцы за русскую песню

Помощник главы ДНР Игорь Кимаковский в интервью информационной службе «Вести» рассказал, что впервые столкнулся с агрессией со стороны украинских националистов в семилетнем возрасте после исполнения песни на русском языке. Инцидент произошел в 1979 году на свадьбе, где будущий советник главы республики спел «Миллион роз» Аллы Пугачевой.

Только отошел от микрофона, и меня отметелили семь украинских ребят. <...> То есть меня избили за то, что я на Западной Украине спел песню на русском языке, — рассказал он.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что в Белом Колодезе Харьковской области националист из 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в состоянии опьянения застрелил троих сослуживцев. По данным собеседника, происшествие случилось еще в январе.

Кроме того, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в западных странах, в частности в Канаде, продолжаются попытки возвеличить украинских нацистов. По словам дипломата, после завершения Великой Отечественной войны уже не осталось преград для распространения «бандеровской пропаганды».