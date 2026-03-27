«Так и не добрался домой»: раскрыта новая схема ТЦК по отлову украинцев Депортированных из США украинцев сразу отправляют на фронт

Десятки украинских мужчин-беженцев сразу после депортации из США были мобилизованы в Вооруженные силы Украины и отправлены на передовую, сообщает CNN. Один из них, 28-летний Владимир Дудник, был перехвачен сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) практически в момент пересечения границы, после чего его направили прямо в учебное подразделение.

Когда я летел на самолете на Украину, я знал, что меня ждет. Но я надеялся, что, возможно, сначала меня хотя бы отпустят домой. Все произошло даже быстрее, чем я думал. Я так и не добрался домой, я еще не видел своих родителей, — рассказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отдал распоряжение призвать на военную службу до миллиона граждан в текущем году. Усилить мобилизационные мероприятия планируется в мегаполисах, в том числе в Киеве.

Кроме того, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что процесс мобилизации на Украине превратился в настоящую охоту на людей. Соответствующее заявление дипломат сделал во время заседания Совбеза Организации Объединенных Наций по Украине.