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25 июля 2025 в 13:14

Путин утвердил Георгия Михно на пост посла России в Варшаве

Георгий Михно Георгий Михно Фото: Сергей Отрошко/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым назначил Георгия Михно на должность посла страны в Польше, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Кроме того, глава государства снял с данного поста Сергея Андреева.

Назначить Михно Георгия Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Польша, — говорится в указе.

До назначения послом Михно работал заместителем директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз в Министерстве иностранных дел России. При этом Андреев занимал пост дипломата в Варшаве с августа 2014 года.

Также Путин назначил Андрея Никитина министром транспорта, следует из указа, опубликованного на сайте Кремля. Прежде Госдума утвердила его на должность главы ведомства. Депутаты выступили в поддержку его кандидатуры единогласно.

Ранее Путин подписал закон, согласно которому пошлина, взимаемая при оформлении договора дарения недвижимости через нотариуса, будет снижена вдвое, если сделка заключается между близкими родственниками. К ним относятся супруги, родители и дети, а также дедушки, бабушки и внуки, братья и сестры.

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