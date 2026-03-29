29 марта 2026 в 00:30

Гражданская авиация России перешла на летнее расписание и новые маршруты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Гражданская авиация России с ночи 29 марта переходит на весенне-летнее расписание полетов, сообщили в пресс-службе Росавиации. Оно будет действовать до последней субботы октября 2026 года и предусматривает дополнительные рейсы по популярным направлениям.

В Росавиации добавили, что в летнем расписании будет предложено более 160 маршрутов, а частота рейсов между Москвой и городами Дальнего Востока увеличится в период летних отпусков и школьных каникул. Один из авиаперевозчиков откроет новые маршруты из Москвы в Кызыл, из Красноярска в Горно-Алтайск, возобновит полеты из Иркутска в Петропавловск-Камчатский и увеличит частоту рейсов на других направлениях.

Также планируется расширение международных маршрутов. Среди них — рейсы из Нижнего Новгорода в Сербию, из Калининграда в Анталью и Ереван, из Краснодара в Анталью и Шарм-эш-Шейх.

Ранее Росавиация продлила до 17 апреля ограничения на полеты российских авиакомпаний в Иран и Израиль, а также на использование их воздушного пространства для транзитных перелетов. Запрет действует до 02:59 мск указанной даты.

