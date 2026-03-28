Во Франции предложили наказать посла Украины из-за одного высказывания Филиппо призвал наказать посла Украины Омельченко за выпад в сторону Лаврова

Призыв посла Украины на французской территории Вадима Омельченко цензурировать интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова местному телевидению должен привести к его немедленному вызову в МИД Франции, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х. Политик назвал действия дипломата неприемлемым вмешательством во внутренние дела страны.

Он требует цензуры во Франции, хотя является послом иностранного государства: его должны немедленно вызвать в МИД Франции за это неприемлемое вмешательство, — подчеркнул Филиппо.

Причиной недовольств со стороны Омельченко стало интервью, которое дал Лавров одному из французских телеканалов. Его возмутил факт того, что беседа с главой МИД России была обнародована.

Ранее Филиппо заявил, что Запад активно финансирует террористическую деятельность на Украине. По словам политика, речь идет о десятках миллиардов евро, которые западные государства выделяют на поддержку Киева.

Филиппо предположил, что вступление Украины в Евросоюз приведет к гибели ЕС. Политик также призвал Париж покинуть объединение до того, как к нему присоединится Киев.