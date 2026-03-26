Во Франции потребовали прекратить спонсировать терроризм на Украине Политик Филиппо: Запад вливает десятки миллиардов евро в терроризм на Украине

Запад активно спонсирует террористическую деятельность на Украине, написал в социальной сети X лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, речь идет о десятках миллиардов евро, выделяемых западными странами на поддержку Киева.

Десятки миллиардов евро, которые мы даем Украине, уходят на 100% террористическую деятельность. Больше ни сантима для [президента Украины Владимира] Зеленского! — призвал Филиппо.

Таким образом он отреагировал на информацию о том, что Украина собирается направить в зону СВО сотни замаскированных самодельных взрывных устройств. Бомбы выполнены в виде стелек с подогревом для обуви.

Ранее политик рассказал, что во Франции была запущена петиция с требованием принять экстренный план в энергетической сфере, включающий отмену антироссийских санкций для возобновления доступа к дешевым углеводородам. Филиппо также отметил, что реализация этих мер неизбежно приведет к выходу Франции из Евросоюза, поскольку именно Брюссель отвечает за санкционную политику.