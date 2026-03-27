Конфликт на Ближнем Востоке позволяет России наращивать доходы от нефтяного экспорта, что способствует финансированию специальной военной операции, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Классон в интервью The Hill. По его оценке, оборонно-промышленный комплекс страны не только стабилизировался, но и значительно укрепил свое финансовое положение.

Россияне уже перестроили свою экономику, сделав ее более эффективной в условиях военного времени, и тем самым увеличили свои производственные мощности. Их собственная оборонно-промышленная база не только стабилизировалась, но и, скажем так, укрепилась в финансовом плане, — сказал он.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что противостояние США и Израиля с Ираном не сулит России «ничего хорошего», даже несмотря на подорожание нефти и некоторое ослабление санкционного давления. По словам предпринимателя, страна также понесет урон в ходе мирового кризиса, вызванного скачком цен на энергоносители.

Тем не менее, по мнению обозревателя Марка Чемпиона, Россия оказалась безоговорочным выгодоприобретателем в противостоянии США и Израиля с Ираном, извлекая преимущества из всех аспектов ближневосточной эскалации. Как отмечает журналист, боевые действия истощают ракетные арсеналы Вашингтона, провоцируют рост котировок на нефть и формируют спрос на находящиеся под ограничениями российские энергоресурсы.