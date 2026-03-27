Российские чипы назвали сравнимыми по качеству с продукцией NVIDIA

Отечественные нейрочипы по качеству сравнимы с продукцией американской компанией NVIDIA, такое мнение высказала основатель и президент российской группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова. По ее словам, которые приводит ИС «Вести», российские чипы используются в работе уже несколько лет.

Сейчас мы тестим отечественные нейрочипы. Мы работаем с ними уже несколько лет. Они дают сильное качество, вполне сравнимое с NVIDIA, — убеждена Ускова.

Она подчеркнула, что для Cognitive Technologies вопрос качества уже не является основным при сотрудничестве с российскими производителями чипов. Сейчас на первый план выходит способность обеспечивать нужные объемы продукции в рамках определенных ценовых категорий.

Ранее сообщалось, что активное создание центров обработки данных, необходимых для работы искусственного интеллекта, может вызвать нехватку микросхем памяти для смартфонов и компьютеров. По мнению аналитиков, существует большой риск, что уже в 2026 году цены на бытовую электронику резко взлетят вверх.