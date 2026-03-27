В Госдуме назвали виновных в нападении на Русский дом в Праге Депутат Чепа: с нападением на Русский дом в Праге связаны спецслужбы Киева

Украинские спецслужбы связаны с нападением на Русский дом в Праге, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, подобные действия стали системными и поддерживаются западными союзниками Киева.

Активизация украинских спецслужб наблюдается в нескольких странах. Они буквально пытаются влезать в любые мероприятия, которые связаны с деятельностью РФ за рубежом. У них есть возможности проводить террористические акты, которые финансируются ЕС. Украинские спецслужбы плотно работают с коллегами из Великобритании. Я думаю, что [нападение на Русский дом] в Праге — дело рук украинских спецслужб. Окончательно пресечь подобные истории мы можем после того, как будет объявлена капитуляция и этот террористический режим в Киеве будет снесен, — пояснил Чепа.

Ранее замглавы Россотрудничества Павел Шевцов заявил, что злоумышленники, напавшие на Русский дом в Праге, намеревались причинить зданию максимальный ущерб, целясь в определенное место. По его словам, нападавшие бросали «коктейли Молотова» в том числе в район библиотеки.