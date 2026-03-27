Дачникам дали советы, как уберечь дом в период весеннего паводка

До наступления весеннего паводка рекомендуется проверить дренажную систему на участке, гидроизоляцию и отмостки дачного дома, посоветовал ретейл-эксперт Максим Соколов. В беседе с «Газетой.Ru» он также порекомендовал оценить рельеф земли и состояние водостоков.

Дополнительную опасность создает отсутствие дренажной системы: в этом случае вода скапливается у стен, подмывает фундамент и может затопить подвал. До начала активного таяния снега нужно осмотреть участок и понять, куда уходит вода, есть ли ямы и низины, где можно сделать канавки для отвода. Также необходимо прочистить дренажные канавы от листьев, веток и льда, проверить водостоки и убедиться, что вода с крыши не скапливается у дома, — призвал Соколов.

По его словам, немаловажно и осмотреть отмостку по периметру здания на наличие трещин, неплотных швов или сколов. Эксперт предупредил, что риск подтопления выше у домов с низким фундаментом или глубоким подвалом. Осторожнее нужно быть и собственникам участков в низинах, на склонах, возле водоемов и на глинистых почвах.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что до конца марта владельцам дач необходимо заточить садовый инвентарь, провести ревизию техники, а также убрать прошлогодний мусор с участка. По его словам, эти простые действия помогут подготовить сад к новому сезону.